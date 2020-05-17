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Haber: ne zaman sokağa çıkacak? İşte 2020 bugün 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni saatleri

Geçtiğimiz gün gelen haberinin ardından değişen saatler nedeniyle vatandaşlar " ne zaman sokağa çıkacak?" sorusuna internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Meteoroloji tarafından geçtiğimiz günlerde hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarında ciddi bir yükselme bekleniyor olması normal şartlarda 11.00-15.00 şeklindeki izin saatleri kronik hastalar ve yaşlılar için yüksek hava sıcaklığının bazı risklere neden olabileceği nedeniyle değiştiğini yayınlanan genelge ile kamuoyuna duyurdu. Bununla beraber hafta sonu devam ederken yarın yani tarihinde 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin detayları ile 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Sorusunun yanıtına dair gelen son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 17.5.2020 09:26 Son Güncelleme: 17.5.2020 12:59 ABONE OL
Son Dakika Haber: 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? İşte 17 Mayıs 2020 bugün 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni saatleri

haberler: İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile sokağa çıkma saatleri üzerinde bir takım değişiklikler yapıldığı duyurulmuştu. Hafta içi Meteoroloji tarafından yapılan açıklama ile beraber hava sıcaklıklarında yaşanacak olan ani yükselişten yaşlıların ve kronik hastaların öğle saatlerinde dışarıda bulunmalarının risk oluşturacağı gerekçesi ile 11.00-15.00 saatleri 12.00-18.00 saat aralıklarına çekildi. Bu durumla beraber binlerce vatandaş konuya dair yayınlanan genelge detaylarını merakla araştırmaya başladı. Buna göre; 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Dışarı çıkma izni saatleri değişti mi? İşte gelen son dakika haberi sonrasında 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri…

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK, SAAT KAÇTA?

Bir süredir uygulanmaya devam eden kronik hasta ve yaşlılardaki dışarı çıkma kısıtlaması yarın tarihinde belirlenen saat aralıklarında izinli olacak. Bu durumla beraber binlerce vatandaş bugün yoğun olarak 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Sorusuna yanıt aradı.

İşte yapılan değişiklik sonrası yaşlıların sokağa çıkma saatleri…

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Son Dakika Haber: 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? İşte 17 Mayıs 2020 bugün 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni saatleri
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