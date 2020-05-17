17 Mayıs Survivor eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayları ve dokunulmazlık oyunu kazanan takım!

Survivor eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusu bu akşam binlerce Tv8 izleyenleri tarafından araştırılan konular arasında yerini aldı. Geçtiğimiz akşam ünlüler ve gönüllüler takımı ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele etmiş ve galip gelen takım gönüllüler takımı olmuş ünlüler takımı ise ada konseyinde kendi takımlarından aday çıkartmıştı. İki yarışmacının eşit olması sebebiyle Aycan ve Mert geçtiğimiz akşamın adayları oldu. Bu akşam ikinci kez mücadele edecek olan iki takım kendi takımlarından adayın çıkmaması için parkurda ter döküyor. Peki, 17 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte Tv8 ekranlarının bir numaralı yarışmasının bu akşamki bölümüne dair merak edilenler ve Survivor eleme adayları…

17 MAYIS SURVİVOR ELEME ADAYLARI – DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Geçtiğimiz akşam ekranlara gelen bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımının heyecan dolu dokunulmazlık mücadelesinde galip gelen takım gönüllüler olmuştu.

Ünlüler takımı ise konseyde iki yarışmacıyı SMS oylamasına çıkarttı. Böylece Aycan ve Mert ilk eleme adayı olmuştu.

Peki, Bugün survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar…