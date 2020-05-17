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kimler oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? eleme adayları ve dokunulmazlık oyunu kazanan takım!

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programında bu akşam ikinci kez dokunulmazlık mücadelesi veren ünlüler ve gönüllüler takımı için heyecan dorukta. Geçtiğimiz akşamki mücadeleyi gönüllüler takımının kazanması ile ünlüler takımı ada konseyinde takımlarından bir eleme adayı çıkartmak için oylamaya gitmiş. Mert ve Aycan'ın eşit sayıda oy alması ile beraber takım iki kişiyi elemeye sokmuştu. Ancak bu akşamki oyun iki takım için de büyük avantaj imkanı sunuyor. Bununla beraber izleyiciler Bugün kimler oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularına yanıt aramaya başladı. Yayınlanan bölümle ilgili tüm detayları Sabah.com.tr olarak sizler için derledik. Buna göre; 17 Mayıs Bugün dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte 17 Mayıs Survivor eleme adayları ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım!

Giriş Tarihi: 17.5.2020 22:32 Son Güncelleme: 18.5.2020 00:15 ABONE OL
17 Mayıs Survivor eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayları ve dokunulmazlık oyunu kazanan takım!

kimler oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusu bu akşam binlerce Tv8 izleyenleri tarafından araştırılan konular arasında yerini aldı. Geçtiğimiz akşam ünlüler ve gönüllüler takımı ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele etmiş ve galip gelen takım gönüllüler takımı olmuş ünlüler takımı ise ada konseyinde kendi takımlarından aday çıkartmıştı. İki yarışmacının eşit olması sebebiyle Aycan ve Mert geçtiğimiz akşamın adayları oldu. Bu akşam ikinci kez mücadele edecek olan iki takım kendi takımlarından adayın çıkmaması için parkurda ter döküyor. Peki, dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte Tv8 ekranlarının bir numaralı yarışmasının bu akşamki bölümüne dair merak edilenler ve Survivor eleme adayları…

17 MAYIS SURVİVOR ELEME ADAYLARI – DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Geçtiğimiz akşam ekranlara gelen bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımının heyecan dolu dokunulmazlık mücadelesinde galip gelen takım gönüllüler olmuştu.

Ünlüler takımı ise konseyde iki yarışmacıyı SMS oylamasına çıkarttı. Böylece Aycan ve Mert ilk eleme adayı olmuştu.

Peki, Bugün oyununu kim kazandı? İşte detaylar…

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17 Mayıs Survivor eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayları ve dokunulmazlık oyunu kazanan takım!
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