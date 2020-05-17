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Türkiye’ye vefa borçlarını maske dikerek ödüyorlar

Giriş Tarihi: 17.5.2020 ABONE OL
KAYSERI'YE, Afganistan, Irak, İran ve Suriye gibi ülkelerden gelerek yeni bir yaşam kuran sığınmacılar, vefa borçlarını ödemek için koronavirüsle mücadele kapsamında maske dikiyor. Diktikleri maskeleri hastane ve diğer devlet kurumlarına gönderiyor. Kayseri Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği çatısında bir araya gelen sığınmacılar, hazırladıkları projeyi Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğine sundu. Projeleri kabul edilen ve maddi destek alan dernek üyeleri, gerekli malzemeleri satın alıp maske üretmeye başladı. Dernek Başkanı Zakire Hikmet, Türkiye'nin kendilerine çok yardım ettiğini ve yalnız bırakmadığını belirterek "Biz de vefa borcumuzu ödemek için mültecilerden gönüllü bir ekiple maske üretimine başladık. 7 kişilik ekiple maske üretiyoruz. Bu küçük ama gönülden bir katkı. 30 bin maske üreteceğiz" dedi.
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Türkiye’ye vefa borçlarını maske dikerek ödüyorlar
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