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Uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt içi ve yurt dışı seferlerin başlayacağı tarih belli oldu mu?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemler neticesinde yurt içi ve yurt dışı seferleri durduruldu. Uçuşları durdurulması yönünde bir süre önce alınan bu kararın ardından şehirler arası seyahat yasağı getirildi. Şimdi ise normalleşme adımları kapsamında bu illerin bazılarında seyahat yasağı kaldırıldı. Seyahat yasağı kısıtlamasının bazı illerde kaldırılmasıyla birlikte uçuş seferlerinin başlayacağı tarih merak konusu oldu. Uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt içi ve yurt dışı uçuş seferlerinin başlayacağı tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 17.5.2020 16:11 ABONE OL
Uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt içi ve yurt dışı seferlerin başlayacağı tarih belli oldu mu?

İç ve dış hatlar uçak seferleri ne zaman başlayacak? Corona birüsü tedbirleri kapsamında geçici süreliğine durdurulan iç ve dış hat uçuşların ne zaman başlayacağı merak konusu. Yaz mevsiminin gelmesi ve corona virüse karşı verilen mücadelede gelinen noktada gösterilen başarı, bu soruların yanıtlarının araştırılmasına sebep oluyor. Bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin virüsle mücadelede ilk aşamaya tamamlandığını, bundan sonraki aşamalarda sosyal hayatın virüsten korunmayı ön planda tutarak geçmesi gerektiğini belirtti. Peki normalleşme adımları atılmaya devam ederken, bir süre önce askıya alınan uçuş seferleri ne zaman başlayacak? Peki, Uçuşlar ne zaman serbest olacak, hangi tarihte? Yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman açılacak, başlayacak? İşte tüm bilgiler…

UÇUŞLAR NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Yeni tip corona virüsüyle mücadele kapsamında uçak seferleri askıya alınmıştı. Hem yaz mevsiminin gelmesi hem de normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber '' Uçuşlar ne zaman serbest olacak?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı. İşte konuya yönelik tüm bilgiler…

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Uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt içi ve yurt dışı seferlerin başlayacağı tarih belli oldu mu?
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