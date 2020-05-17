Ünlü şarkıcıya çarpıcı suçlama

Ünlü şarkıcı Bulut Duman'a geçtiğimiz günlerde bir mesaj geldi. Mesajda kendisini Ahmet Memecan olarak tanıtan şahıs, 'Ben stilistim, seni daha iyi giydirebilir, kliplerini ve şarkılarını ünlü isimlerle yaptırabilirim' dedi. Mesaj sonrası bir alışveriş merkezinde bir araya gelen ikili birlikte iş yapmaya karar verdiler. Kendisini Osmanlı soyundan biri olarak tanıtan Ahmet Memecan iddiaya göre Duman'ın güvenini kazanmak için Abdülhamit Han'dan kalma milyonluk bir ferman kaldığını, paraya ihtiyacı olmadığını anlattı.

'HEM DOLANDIRDI HEM İFTARA ATTI'

Bulut Duman hazırladığı klibi ünlü isimlerle hazırlama karşılığında Memecan'a önce 20 bin lira para gönderdi. Klip yayınlandıktan kısa bir süre sonra ünlü isimler Duman'a ilgi göstermedi. Bunun için yeniden Memecan'ı arayan ünlü şarkıcı parayı az buldukları için klibi yayınlamadıkları cevabını aldı. Bir süre sonra Duman'a sosyal medyadan kendisinin polislerle konuştuğu sırada kayda alınmış güvenlik kamerası görüntülerini gördü. Görüntülerle birlikte arkadaşları Duman'a 'Sen hırsızmışsın' şeklinde mesajlar atmaya başladı.

KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Bunun üzerine kendisinin dolandırıldığını ve tuzak kurulduğunu ileri süren ünlü şarkıcı savcılığa başvurarak Ahmet Memecan hakkında şikâyetçi oldu. Memecan başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. İfadesinde, 'Bulut Duman'ı 2008 yılından beridir tanırım. Bulut şarkıcılığın dışında icra üzerinden ihale ile satılan araç işi de yapmaktadır. Hatta bir keresinde benden icradan araba alma vaadi ile 35 bin lira istedi. Bende kendisine parayı verdim.

'EVİMDE HIRSIZLIK YAPTI'

Ardından akşam evime gelen Duman bir müddet telefonla konuşacağını söyleyerek yatak odama girdi. Yaklaşık bir saat odada kalan arkadaşım evden ayrıldıktan sonra odada bulunan kıymetli saatim ve ziynet eşyalarımın olmadığını gördüm. Polisleri çağırarak Bulut Duman'dan da şüphelendiğimi ifade ettim. Olay yerine gelen polisler Bulut Duman'ı yakaladı. Kamera görüntülerini de siteden temin ederek arkadaşlarıma gönderdim. Çünkü Duman'ı tanıyan arkadaşlarım vardı, amacım kimseyi ifşa etmek değil sadece arkadaşlarımı uyarmaktı.' İfadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.