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Vatandaşlar toplu ulaşımda yaşatılan eziyete isyan etti

Giriş Tarihi: 17.5.2020 ABONE OL
Vatandaşlar toplu ulaşımda yaşatılan eziyete isyan etti
İSTANBUL'DA sokağa çıkma kısıtlamasında dün sabah yasaktan muaf olup işine gitmek zorunda olan başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok vatandaş yine zorluk yaşadı. Yürümek zorunda kalanlar, otostop çektiğini söyleyenler, otobüslerin arkasında koşturanlar isyan etti. Kızıyla hastaneden dönen bir kadın otostop çekmek zorunda kaldığını belirterek, "Kızımın ameliyat sonrası tamponlarının çıkması gerekiyordu, kanaması vardı. İnsanlardan yardım istemek zorunda kaldım. Bir nevi otostop kullanmak zorunda kaldım. Sabahın 8'inden beri sokaktayız" dedi.
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Vatandaşlar toplu ulaşımda yaşatılan eziyete isyan etti
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