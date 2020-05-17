Yüzün hep gülsün Mehmet Talha

Kayserı'de yaşayan Funda Yoska, Selimiye Polis Merkezi'ni arayarak, down sendromlu kardeşinin polisleri çok sevdiğini belirterek polislerden Mehmet Talha'nın doğum gününde yanında olmalarını istedi. Melikgazi Vefa Sosyal Destek Gurubu üyesi polisler, Mehmet Talha'ya sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Ellerinde balon ve pastayla Mimarsinan Bahçelievler mahallesinde oturan Mehmet Talha'nın evine gelen polisler, pastaki mumları yakarak zile bastı. Polisler, Mehmet Talha'ya polis şapkası ve oyuncak araba hediye etti.