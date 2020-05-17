Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yüzün hep gülsün Mehmet Talha

Yüzün hep gülsün

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 17.5.2020 ABONE OL
Yüzün hep gülsün Mehmet Talha
Kayserı'de yaşayan Funda Yoska, Selimiye Polis Merkezi'ni arayarak, down sendromlu kardeşinin polisleri çok sevdiğini belirterek polislerden Mehmet Talha'nın doğum gününde yanında olmalarını istedi. Melikgazi Vefa Sosyal Destek Gurubu üyesi polisler, Mehmet Talha'ya sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Ellerinde balon ve pastayla Mimarsinan Bahçelievler mahallesinde oturan Mehmet Talha'nın evine gelen polisler, pastaki mumları yakarak zile bastı. Polisler, Mehmet Talha'ya polis şapkası ve oyuncak araba hediye etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüzün hep gülsün Mehmet Talha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA