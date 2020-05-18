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21 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta özel fırsatlarla kataloğunda neler var?

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Birbirinden çeşitli ve indirimli ürünler listesi katalogda yer aldı. Perşembe gününden itibaren raflara dizilmeye başlayacak olan katalogda bu hafta özel indirimler dikkat çekiyor. Yeni haftaya ilişkin katalogda kampanyalı ürünler dikkatleri çekerken kişisel bakım ürünlerinden gıda ürünlerine kadar pek çok alanda pek çok yeni ürün raflarda yerini aldı. Her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği marketler zinciri vatandaşlara geniş ürün yelpazesiyle binlerce üründe fırsat sunuyor. Ramazan Bayramına özel pek çok indirimli ürünün yer aldığı kataloğunda neler var? İşte 21 Mayıs indirimli ürünler listesi…

Giriş Tarihi: 18.5.2020 09:09 Son Güncelleme: 18.5.2020 09:12 ABONE OL
A101 21 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta Ramazan Bayramına özel fırsatlarla A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Hem uygun hem kaliteli ürünlerinden ödün vermeyen mağazada Ramazan Bayramına özel indirimler dikkat çekiyor. 21 Mayıs kataloğunu incelemek isteyenler '' A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramına özel indirimleriyle müşterilerinin ilgisini çeken katalogda züccaciye, elektronik ve mutfak ihtiyaçlarında da alternatif ürünler yer alacak. Şimdiden marketin stoklardaki indirimli ürünlerini öğrenmek isteyenler '' Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte hem ucuz hem kaliteli 21 Mayıs 2020 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesi

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLIYOR! 21 MAYIS 2020

Yeni haftanın A101 indirimli ürünleri görücüye çıktı. Bu haftanın en çok dikkat çeken ürünleri ise şüphesiz Ramazan Bayramına özel fırsatlar oldu. Mutfak ihtiyaçları, elektrikli ev aletleri ve temizlik ürünlerinde de fırsat indirimi bulunuyor. İşte sizler için hazırladığımız 21 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu...

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A101 21 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta Ramazan Bayramına özel fırsatlarla A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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