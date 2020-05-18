Babadan 4 yıllık intikam cinayeti

Kütahya'da yaşayan Mustafa Ilgın'ın 19 yaşındaki oğlu Süleyman Ilgın 2016'da meydana gelen bir trafik kazasında motosikletine bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bu kazanın ardından Süleyman Ilgın'ın ölümüne neden olan sürücü Hakan İşgüzar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 2 yıl cezaevinde kalan İşgüzür, bir süre önce tahliye oldu.Baba Mustafa Ilgın, yaklaşık 1 ay önce oğlunun ölümüne neden olan Hakan İşgüzar'ı görerek izlemeye başladı. Ilgın, önceki gün Evliya Çelebi Mahallesi'nde aracıyla seyir halinde giderken rastladığı İşgüzar'ı otomobiliyle takibe aldı. Ilgın, Hasan Polatkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan İşgüzar'ın kullandığı otomobiline aracıyla arkadan çarptı. Ilgın, kaza nedeniyle otomobilinden inen İşgüzar'a sokak ortasında tabancayla 4 el ateş etti. Daha sonra ise kendi aracına binerek olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Hakan İşgüzar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler katil zanlısı Mustafa Ilgın'ı Akkent Mahallesi'nde gözaltına aldı.Cinayeti itiraf eden Ilgın, öldürdüğü Hakan İşgüzar'ın 2016'da oğlu Süleyman Ilgın'ın motosikletine çarparak ölümüne neden olduğunu ve yaklaşık 35 gün önce tesadüfen görüp takip etmeye başladığını söyledi. Bu süre içerisinde ruhsatsız tabanca satın alıp internet üzerinden de 'dinen adam öldürme cezasının ne olduğuna' ilişkin araştırmalar yaptığını anlatan Ilgın'ın, "Oğlumun ölümüne neden oldu. 35 gün önce tesadüfen görüp takip etmeye başlamıştım. Yeniden karşılaşınca aldığım ruhsatsız tabancayla vurdum" dediği öğrenildi.Olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlının önündeki otomobile otomobiliyle arkadan çarpması, araçtan inen sürücü Hakan İşgüzar'a tabancayla ateş ederek kaçması yer alıyor.