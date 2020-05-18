Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bakkallar ve marketler bugün açık mı, kaçta kapanıyor? 18-19 Mayıs BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ne zaman, saat kaç arası açık? Market çalışma saatleri 2020

Bakkallar ve marketler bugün açık mı, kaçta kapanıyor? 18-19 Mayıs BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ne zaman, saat kaç arası açık? Market çalışma saatleri 2020

Koronavirüsü ile mücadele kapsamında 15 Mayıs'ta başlamak ve 16, 17, 18 ve Mayıs'ta da sürecek şekilde 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile bakkallar ve marketlerin çalışma saatleri de bildirildi. Vatandaşlar da bakkallar ve marketlerin açık olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Bu kapsamda, '18 Mayıs bugün bakkallar, , kapalı mı ve kaça kadar çalışıyor?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Öte yandan, BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük market zincirlerinin de açık olup olmadığı yanıtı araştırılan bir diğer konu durumunda. Peki, 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketler bugün açık mı, çalışıyor mu? BİM, A101, ŞOK ve Migros kapalı mı? İşte, merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 18.5.2020 10:14 Son Güncelleme: 18.5.2020 10:14 ABONE OL
Bakkallar ve marketler bugün açık mı, kaçta kapanıyor? 18-19 Mayıs BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ne zaman, saat kaç arası açık? Market çalışma saatleri 2020

Geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan'ın açıkladığı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü itibarı ile devam ediyor. Her hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta 19 Mayıs nedeni ile 15 Mayıs'ta başlatıldı ve dört günlük olacak. Bu noktada, 18 Mayıs sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketlerin açık olup olmadığı da vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gerekli erzak temini için bakkal ve marketlerin çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı'ndan bir genelge yayımlandı. Bakanlık, sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketlerin güncel çalışma saatleri hakkında bilgi paylaştı.

18 MAYIS BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER AÇIK MI, KAPALI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar ise, '18 Mayıs'ta bakkallar ve marketler bugün açık mı, kapalı ve kaça kadar açık?' sorularına yanıt arıyor. Bilindiği gibi, geçtiğimiz hafta sonları uygulanan kısıtlamada belirtilen gün ve saatlerde marketlerin açık olduğu ve hizmet verdiği duyurulmuştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BİM, A101, ŞOK VE MİGROS ÇALIŞIYOR MU?

Sizler için hazırladığımız haberimizden, sokağa çıkma yasağında marketlerin ve bakkalların güncel çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilir; BİM, A101, Migros ve ŞOK gibi büyük market zincirlerinin açık veya kaplı olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

İşte, detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakkallar ve marketler bugün açık mı, kaçta kapanıyor? 18-19 Mayıs BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ne zaman, saat kaç arası açık? Market çalışma saatleri 2020
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA