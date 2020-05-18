Balkondan yanarak düşüp öldü

İstanbul'da iki çocuk annesi 39 yaşındaki Mehtap M., 6'ncı kattaki evinin balkonundan alevler içinde aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olay dün sabah 08.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Mimaroba Mahallesi'ndeki Orçelik Sitesi'nde yaşandı. Ev hanımı Mehtap M., henüz belirlenemeyen bir nedenle 6'ncı kattaki evinin balkonundan alevler içinde yanarak aşağı düştü. Gürültüye uyanan komşular dehşet dolu manzarayı görünce polise ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibi, alevleri söndürdü. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu Mehtap M. tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Polis, Mehtap M.'nin su tesisatçılığı yapan kocası Muhammer M. ve 17 ve 20 yaşlarındaki iki oğlunun ifadesini aldı. Eşinin bir süredir psikolojik tedavi gördüğünü öne süren Muhammer M., olay sırasında mutfakta olduğunu ve eşinin yatak odasındaki balkondan atladığını düşündüğünü, balkonda tiner kutusu gördüğünü söyledi. Çocuklar ise bir şey görmediklerini ifade etti. İntihar ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.