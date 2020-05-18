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19-20 Mayıs kataloğunda BAYRAM İNDİRİMİ: Bu haftanın ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın kataloğu tam liste halinde yayınlandı. 19 ve 20 Mayıs katalog ürünleri Salı ve Çarşamba günleri raflarda yerini alacak. Bayrama özel büyük indirimlerle gelen market zincirini günde binlerce vatandaş ziyaret ediyor. Her eve ve her cebe uygun çeşitli ürünlerin yer aldığı markette bu hafta pek çok üründe indirim olacak. 9 Mayıs Salı günü itibari ile çorap, atlet, iç çamaşır ve korse gibi ürünler geliyor. 20 Mayıs Çarşamba kataloğunda ise; teknolojik ve elektronik aletlerdeki gözle görülür indirimlerin yanı sıra kadın ve erkek kıyafetlerinde, mutfak eşyalarında ve çocuk oyuncaklarında da indirimler gözüküyor. Buna göre; 19-20 Mayıs ürünler kataloğunda neler var? Haberimizin içerisinden BİM aktüel ürünler tam listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.5.2020 09:05 Son Güncelleme: 18.5.2020 09:05 ABONE OL
19-20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda BAYRAM İNDİRİMİ: Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

büyük indirimler ile haftanın Salı ve Çarşamba günleri raflarda yerini alacak. Hal böyle olunca vatandaşlar internet üzerinden ürünler kataloğu tam listesine ulaşmak için araştırmalar yapıyorlar. Pek çok üründe pek çok bayram indirimi sunacak olan market zinciri vatandaşların yoğun ilgisi ile karşı karşıya kalıyor. Her zevke ve her cebe hitap eden ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte 19-20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19-20 MAYIS 2020

BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Sizler için özel olarak hazırladığımız haberimizin içerisinden 19-20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

19-20 MAYIS 2020 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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19-20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda BAYRAM İNDİRİMİ: Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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