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19-20 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda bayram indirimi! ürünler kataloğunda teknolojide beklenen indirim geldi!

Bu haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünler 19 Mayıs Salı ve 20 Mayıs Çarşamba olmak üzere raflarda yerini alacak. Özellikle bayram indirimleri dikkat çekerken teknolojiden ev eşyalarına kadar çeşitli ürünlerde indirim olacak. Her zevke ve cebe hitap eden market zincirini günde milyonlarca vatandaş ziyaret ediyor. 19 Mayıs Salı günü itibari ile çorap, atlet, iç çamaşır ve korse gibi ürünler geliyor. 20 Mayıs Çarşamba kataloğunda ise; teknolojik ve elektronik aletlerde büyük indirim olacak. Buna göre; bu hafta ürünler kataloğunda neler var? 19- indirimli ürünler tam liste!

Giriş Tarihi: 18.5.2020 15:32 Son Güncelleme: 18.5.2020 15:32 ABONE OL
BİM 19-20 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda bayram indirimi! BİM aktüel ürünler kataloğunda teknolojide beklenen indirim geldi!

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 19 ve 20 Mayıs şeklinde iki ayrı katalog olarak yayınlanan listedeki ürünler Salı ve Çarşamba günleri raflarda yerini alacak. Hal böyle olunca vatandaşlar internet üzerinden " ürünler kataloğunda neler var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yarından itibaren başlayacak ve iki gün boyunca sürecek büyük indirimi kaçırmak istemeyenler için, haberimizin devamından kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz. İşte 19- ürünler tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 19-20 MAYIS 2020

19 Mayıs kataloğunda Sivrisineklere karşı elektronik cihaz, diş macunu ve diş fırçası, tarak ve güzellik sabunu gibi ürünlerin yanı sıra yiyecek olarak yeşil zeytin, siyah zeytin, ceviz içi ve kakaolu fındık kreması da satışta olacak. 20 Mayıs kataloğunda ise; Samsung Galaxy A70 cep telefonu 2.650 TL 'den satışa sunulacakken Kumtel Cam Ankastre Set 1.099 TL olarak raflarda yerini alacak.

İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi 19-20 Mayıs ürünleri!

19-20 MAYIS 2020 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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BİM 19-20 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda bayram indirimi! BİM aktüel ürünler kataloğunda teknolojide beklenen indirim geldi!
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