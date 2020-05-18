BİM 19-20 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda bayram indirimi! BİM aktüel ürünler kataloğunda teknolojide beklenen indirim geldi!

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 19 ve 20 Mayıs şeklinde iki ayrı katalog olarak yayınlanan listedeki ürünler Salı ve Çarşamba günleri raflarda yerini alacak. Hal böyle olunca vatandaşlar internet üzerinden "BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yarından itibaren başlayacak ve iki gün boyunca sürecek büyük indirimi kaçırmak istemeyenler için, haberimizin devamından BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz. İşte 19-20 Mayıs BİM aktüel ürünler tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 19-20 MAYIS 2020

19 Mayıs kataloğunda Sivrisineklere karşı elektronik cihaz, diş macunu ve diş fırçası, tarak ve güzellik sabunu gibi ürünlerin yanı sıra yiyecek olarak yeşil zeytin, siyah zeytin, ceviz içi ve kakaolu fındık kreması da satışta olacak. 20 Mayıs kataloğunda ise; Samsung Galaxy A70 cep telefonu 2.650 TL 'den satışa sunulacakken Kumtel Cam Ankastre Set 1.099 TL olarak raflarda yerini alacak.

İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi 19-20 Mayıs ürünleri!

19-20 MAYIS 2020 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!