Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 18-19 Mayıs 2020 sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı?

4 günlük sokağa çıkma yasağı devam ederken vatandaşlar "Bugün eczaneler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; istisna olan mekanların açık olacağı duyurulmuştu. Buna göre; 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı? Bugün eczaneler açık mı kapalı mı?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

Bugün eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı? gibi pek çok sorunun yanıtı araştırılıyor. Corona virüsü nedeniyle sağlık sektörü önemini korurken özellikle eczacılar ve eczaneler de aynı önemi taşımaktadır. Toplamda 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte "Bugün eczaneler açık mı?"

İşte yanıtı...