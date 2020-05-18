Bugün resmi tati mi? 18 Mayıs bugün tatil mi, öğleden sonra idari izin var mı?

19 Mayıs Salı günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle resmi tatil kabul ediliyor. Salı gününün hafta sonu ile birleştirilip sokağa çıkma yasağı kapsamına dahil edilmesi sebebiyle bir önceki gün olan 18 Mayıs Pazartesi'nin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bu bağlamda tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilen yazıda, 18 Mayıs idari izin durumuyla ilgili bilgi verildi. Buna göre; 18 Mayıs Pazartesi tatil mi, idari izin mi? İşte 18 Mayıs tatil mi sorusunun yanıtı ile detayları...

18 MAYIS PAZARTESİ TATİL Mİ?

18 Mayıs Pazartesi tatil mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-17-18-19 Mayıs tarihinde sokağa çıkma yasağı olacağını açıklamıştı. 4 günlük yasağa denk gelen bu tarihler sebebiyle konu ile ilgili güncel bilgiler yakından takip edilmekte. Buna göre; 18 Mayıs Pazartesi tatil mi?

İşte yanıtı...