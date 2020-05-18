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Bugün resmi tati mi? 18 Mayıs , öğleden sonra idari izin var mı?

Corona virüse karşı gösterilen mücadele devam ederken sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyor. 16-19 Mayıs 2020 tarihlerini içeren yasak, 15 ilimizde uygulanıyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağının son günü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na denk geliyor. 19 Mayıs’ın resmi tatil olması sebebiyle Salı günü hafta sonu tatili birleştirilerek 4 günlük yasak ilan edildi. Dolayısıyla 18 Mayıs Pazartesi günü resmi kurumların çalışma düzenleri ve saatleri merak ediliyor. Bugün resmi tatil mi? 18 Mayıs bugün idari izin var mı?

Giriş Tarihi: 18.5.2020 12:03 ABONE OL
Bugün resmi tati mi? 18 Mayıs bugün tatil mi, öğleden sonra idari izin var mı?

19 Mayıs Salı günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle resmi tatil kabul ediliyor. Salı gününün hafta sonu ile birleştirilip sokağa çıkma yasağı kapsamına dahil edilmesi sebebiyle bir önceki gün olan 18 Mayıs Pazartesi'nin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bu bağlamda tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilen yazıda, 18 Mayıs idari izin durumuyla ilgili bilgi verildi. Buna göre; 18 Mayıs Pazartesi tatil mi, idari izin mi? İşte 18 Mayıs tatil mi sorusunun yanıtı ile detayları...

18 MAYIS PAZARTESİ TATİL Mİ?

18 Mayıs Pazartesi tatil mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-17-18-19 Mayıs tarihinde sokağa çıkma yasağı olacağını açıklamıştı. 4 günlük yasağa denk gelen bu tarihler sebebiyle konu ile ilgili güncel bilgiler yakından takip edilmekte. Buna göre; 18 Mayıs Pazartesi tatil mi?

İşte yanıtı...

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Bugün resmi tati mi? 18 Mayıs bugün tatil mi, öğleden sonra idari izin var mı?
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