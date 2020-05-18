0-14 yaş grubu sokağa ne zaman hangi gün çıkabilecek? Çocuklar ne zaman dışarı çıkar? Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak?

Sokağa çıkma yasağı gündemin en önemli konulardan bir tanesi olurken konu ile ilgili detaylar da yakından takip ediliyor. Son olarak uzun bir süredir evlerinde izole olan çocuklar geçtiğimiz hafta dışarı çıkabildiler. Uzun bir aradan sonra dışarı çıkan çocuklar için ikinci izin gününün ne zaman olacağını merak ediyor. 15-20 yaş arasındaki gençler ayrı, 15 yaş altı çocuklar farklı gün ve saatlerde sokağa çıkarak izin haklarını kullandılar. Buna göre; Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? 0-14 yaş grubu sokağa ne zaman hangi gün çıkabilecek? Çocuklar ne zaman dışarı çıkar?

ÇOCUKLAR NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK? 0-14 YAŞ ÇOCUKLAR NE ZAMAN DIŞARI ÇIKAR?

Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? Çocuklar ne zaman dışarı çıkar? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta belli zaman dilimlerinde dışarı çıkan çocuklar şimdi ikinci izin haklarını araştırıyor. Buna göre; 0-14 yaş çocuklar ne zaman dışarı çıkar?

İşte yanıtı...