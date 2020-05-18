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Çok sevdiği polisler pastalı sürpriz yaptı

’de yaşayan minik Yunus’a polis abileri sürpriz yaptı. pastası alan polisler mumları Yunus’a üfletip, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 18.5.2020 ABONE OL
Çok sevdiği polisler pastalı sürpriz yaptı
İstanbul Maltepe'de yaşayan Aysun Karcı, sokağa çıkma yasağının olduğu önceki gün Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliği'ni aradı. Aysun Karcı oğlu Yunus Emre'nin doğum günü olduğunu ve oğlunun polisleri çok sevdiğini söyledi ve polislerin çocuklarına sürpriz yapmasını talep etti. Polisler ilk iş olarak sürpriz doğum günü kutlaması için pasta aldı. Polisler, ailenin Aydınevler Mahallesi Uyanık Caddesi'ndeki ikamet adresine giderek Yunus Emre'ye sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Pastasını kapıda üfleyen Yunus Emre ve ailesi polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Polisler, Yunus Emre'ye hediyeler de verdi. Minik çocuk ve ailesi pastalı sürpriz doğum günü kutlaması için polislere teşekkür etti.
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Çok sevdiği polisler pastalı sürpriz yaptı
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