Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta "yol verme" cinayeti

'ta "yol verme" cinayeti

'ta trafikte çıkan tartışmada 'i  silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.5.2020 11:12 ABONE OL
Esenyurt'ta yol verme cinayeti

Alınan bilgiye göre, 1 Mayıs 00.30 sıralarında Turgut Özal Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde trafikte seyir halindeyken Yiğit D. ile Onur Karamemiş yol verme nedeniyle tartıştı.

İddiaya göre, tartışmanın devamında Karamemiş, Yiğit D'nin kullandığı aracın önünü keserek yanındaki silahla havaya ateş etmesi üzerine Yiğit D. Karamemiş'i tabancayla vurdu. Karamemiş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra firar eden Yiğit D. 14 Mayıs'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta "yol verme" cinayeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA