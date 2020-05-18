Eşini bıçaklayan koca: Ağır hakaretler etti, çok pişmanım...

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Mayıs günü Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81175 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, kentteki bir devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan D.G. (40), halı sahada çalışan ancak korona virüs nedeniyle işten çıkartılan, boşanma aşamasında olduğu eşi H.G.'yi 2 ay önce terk edip annesinin evine gitti.

2 AYDIR EVE GELMİYORDU, O GECE AĞIR HAKARETLER ETTİ

D.G. olayın olduğu akşam kocasıyla konuşmak için eve geldi. Ancak boşanma meselesi yüzünden çiftin konuşması tartışmaya dönüştü. H.G., kendisine hakaret eden eşini bıçakladığını iddia etti. 2 çocuğunun gözü önünde karısını sırtından bıçaklayan H.G. yaralı eşini evden çıkarıp, 'Allah rızası için yardım edin' diye bağırıp komşularından yardım istedi. Bu sırada H.G.'ye sokaktan geçen bir kişi yardım ederek otomobiliyle yaralı kadını ve H.G.'yi özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından genç kadın Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Genç kadının durumu ciddiyetini korurken, zanlı Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorguya alındı. Zanlının sorgusunda, eşinin 2 aydır eve gelmediğini, boşanma aşamasında olduklarını ve olayın yaşandığı gece konuşmaya geldiğini ancak kendisine çok ağır hakaretler ettiği için bıçakladığını iddia ederek çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.