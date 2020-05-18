‘Evcil hayvandan korona bulaşmaz’

Koronavirüsün hayvanlardan insanlara bulaşabileceği yönündeki bilgi kirliğinden kaynaklanan korkular yüzünden evcil hayvanlar sokaklara terk edilmeye başlandı. Barınaklara, veteriner hekimlere ve hayvan hastanelerinin önlerine her gün onlarca evcil kedi, köpek, papağan gibi kanatlı kuşlar bırakılıyor. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, "Evcil hayvanı olan vatandaşlarımız her zamanki hijyen önlemlerine dikkat etmek kaydıyla rahat olabilirler. Dünya Sağlık Örgütü ve diğer yetkili uluslararası bilimsel kuruluşlar, yaptıkları açıklamalarda, şu ana kadar evcil hayvanlardan insanlara Kovid-19 bulaştığına dair bir kanıt bulunmadığını ısrarla vurguladı" diye konuştu.Vethouse Pet Sağlık Merkezi'nden Veteriner Hekim Edip Kocaman, "Evcil hayvanlardaki koronavirüsler ile insanlardaki koronavirüsler birbirinden farklı. Kedi ve köpekteki koronavirüs insana, insandaki koronavirüs hayvana geçmez. Bugüne kadar da evcil hayvanlardan insana bulaşmış dünyanın herhangi bir yerinde bir vaka olamadı. Evcil hayvanlarınızı nesne gibi düşünün. Koronavirüslü biri öksürdükten, hapşırdıktan sonra köpeğinizi seviyorsa o virüsü size bulaşır. Eğer köpeğinizi dışarı çıkartıyorsanız hijyenine dikkat edin, patilerini silin" dedi.Ataşehir Veteriner Kliniği'nden Veteriner Hekim Süleyman Ürkmez ise "Evcil hayvanlardan size korona bulaşmaz. Koronavirüsten korunmanın yolu sosyal mesafeye, hijyene dikkat etmek ve maske kullanmak" şeklinde konuştu. Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı Kurucusu Meral Olcay da, "Barınağımızda 2 bine yakın sokağa terk edilmiş kedi ve köpek var. Sokağa atılanların sayısı yüzde 30 arttı" ifadesini kullandı.Türkiye'deki seçkin veteriner ve mikrobiyobiyolaglar, yeni tip koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları yapıyor. İzole edilen virüs, önümüzdeki hafta içinde hayvanlara verilecek. İstanbul Veterinerler Odası başkanı Murat Arslan, "Aşı çalışmalarının ilk aşaması olan virüsün izolasyonu yani canlı virüsün laboratuvar ortamında elde edilmesi aşaması başarıldı. İki merkezde yapılan bu çalışmalarının başındaki akademisyenlerin ikisi de veteriner hekimdir" dedi.