Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 18 Mayıs evde bakım parası yatan iller listesi sorgula

Devlet tarafından evinde hasta, engelli ve muhtaç kimselere bakan vatandaşlara verilen ödenek ile ilgili 18 Mayıs evde bakım maaşı sorgulamaları giderek artıyor. Evinde hasta, engelli ve yaşlı hastalara bakan 1. derecedeki aile yakınlarına ödenen ödenek ay ay yatırılıyor ve normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. Mayıs ayının dördüncü haftasına girmemizle birlikte 18 Mayıs için evde bakım paralarının yatırılıp yatırılmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar "Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, sorgulama işlemi nasıl yapılır?" sorularına yanıt aranmaya devam ediyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 18 Mayıs 2020 evde bakım parası yatan iller nasıl sorgulanır? İşte evde bakım maaşı yatan iller ve sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediyor. Evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen evde bakım parası il il yatırılıyor. Haberimizde, 18 Mayıs evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve yatan iller listesine ulaşabilirsiniz.