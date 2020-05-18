Gelinim Mutfakta erişteli nohut çorbası tarifi ve malzemeleri: Erişteli nohut çorbası nasıl yapılır?

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta erişteli nohut çorbası nasıl yapılır? Sorusuna yanıt aranıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda gelinler en lezzetli yemekleri yapmak için yarışıyor. Gün sonunda puan değerlendirilmesine göre birinci olan gelin belirleniyor. Bugünün tarifinde erişteli nohut çorbasını en güzel yapan gelin çeyrek altının sahibi oldu. Programın sıkı takipçileri '' Gelinim Mutfakta erişteli nohut çorbası tarifi ve malzemeleri'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Peki Erişteli nohut çorbası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta erişteli nohut çorbası tarifi ve malzemeleri nelerdir?

ERİŞTELİ NOHUT ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Çorba tencerenizi ocağa alın ve zeytinyağı ekleyip, ısıtın.

Zeytinyağınız ısınınca içerisine ince yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin ve yumuşayana kadar soteleyin.

Küçük küp doğradığınız patatesleri de ekleyin ve karıştırın

Salçaları ekleyip birkaç tur karıştırın.

Baharatları ekleyip, karıştırın.

Ardından nohudu ekleyin, karıştırın ve sıcak su ilave edip nohutlar yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.

Erişteleri ayrı bir tavada biraz kavurun

Nohutlar yumuşayınca içerisine erişteyi ilave edin ve erişteler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin.

İçerisine kuru nane ekleyin, karıştırın.

Ocaktan alın ve servis kaselerine paylaştırıp, sıcak servis edin.

ERİŞTELİ NOHUT ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR?

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 adet orta boy patates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 su bardağı nohut

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı zerdeçal

20 – 25 adet tane kişniş – havanda ezilmiş

5 su bardağı su

½ su bardağı erişte

Kuru nane