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‘Güllü dayı’ çetesine suçüstü

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 18.5.2020 ABONE OL
‘Güllü dayı’ çetesine suçüstü
İstanbul Polisi zehir tacirlerine suçüstü yaptı.
Beylikdüzü'nde bir ihbarı değerlendiren İstanbul Polisi kolunda bulunan gül dövmesi nedeniyle suç dünyasında "Güllü Dayı" olarak tanınan uyuşturucu satıcısı Mehmet A.'yı (53) yakalamak için harekete geçti. Sivil polisler 10 gün boyunca fiziki takip yaptıkları Mehmet A.'yı kolonyalı mendil şeklinde paketlenmiş 'Marijuanna' adlı uyuşturucuyu satmak isterken suçüstü yakaladı. Şüphelinin evine yapılan baskında da suç ortakları Murat O. (32) ve Metin T. (29) de gözaltına alındı. Murat O. camdan uyuşturucu maddeleri atmaya çalıştığı sırada yakalandı. Adliyeye sevk edilen çete üyelerinden Mehmet A. ve Murat O. tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne yerleştirildi. Diğer şüpheli Metin T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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‘Güllü dayı’ çetesine suçüstü
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