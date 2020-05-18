Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine büyük saygısızlık!

Fatih Sultan Mehmed Han'ın hocası Akşemseddîn Hazretlerini yetiştiren Hacı Bayram-i Veli Hazretlerinin türbesi Ankara'da Hacı Bayram Camii'nin kenarında bulunuyor. Türkiye'nin dört bir yanından da bu büyük zatın türbesi ziyaret ediliyor. Bu önemli zatın türbesinin önünde saygısızlık yapıldı. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin türbesinin önünde yarış motosikleti kullanan Mansur Yavaş'a yakın bir ismin dirift şov yaparken çekim yapıldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri Türbesi'nde büyük saygısızlık! | Video

SAYGISIZLIĞI KINADI

İbrahim Melih Gökçek de yılın skandalı olarak bu çekim arkasını sosyal medya hesabından paylaştı. Gökçek "Yılın skandalı... Mansur Yavaş'ın yakın adamlarından Alper Kaya, kent konseyinin ve basın müşaviri Volkan Gültekin'in talimatı ile Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin türbesi önünde şerefsizce motosikletle drift yaptı. Mansur Yavaş başka yer bulamadın mı? Tam CHP'li oldun" dedi.

VALİLİKTEN CEZA AÇIKLAMASI



Ankara Valiliği, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yapan motosiklet sürücüsüne ceza kesildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bazı basın yayın organlarında Ankara'nın bazı tarihi ve kültürel alanlarında motosikletle drift yapılarak çekim yapıldığı şeklinde haberler yapılmıştır. 16 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen olay ile ilgili motosiklet sürücüsüne hız ihlali ve aşırı gürültü nedeniyle trafik cezası, diğer 5 kişiye sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesinden dolayı aynı gün 3150'şer lira idari para cezası uygulanmış ve izinsiz çekim yapmaları sona erdirilmiştir"

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