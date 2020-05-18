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İhbarla ortaya çıktı... Fuhuş yapılan eve polis baskını!

Ahlak büro ekipleri, fuhuş çetelerine göz açtırmıyor. Son dakika haberine göre; polisi, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını aldıktan sonra bahse konu olan adresi izlemeye aldı. Ekiplerin yaptığı 3 günlük takipte eve sürekli erkeklerin girip çıktığı, şüpheli hareketler sergilendiği fark edildi. Dün akşam düğmeye basan polis, eve baskın düzenledi. Olayda bir kişi gözaltına alınırken 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.5.2020 16:50 ABONE OL
İhbarla ortaya çıktı... Fuhuş yapılan eve polis baskını!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir evde fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan polis, 3 günlük fiziki takip sonrası eve düzenlediği baskında bir kişiyi gözaltına aldı, 2 Kırgız uyruklu kadını sınır dışı etti.

POLİS, 3 GÜN TAKİP ETTİ

Edinilen bilgilere göre, olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, 15 Mayıs günü Cumhuriyet Mahallesinde 3 katlı yeşil bir binada fuhuş yapıldığı yönünde ihbar aldı. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği personelleri bahse konu evi 3 gün boyunca fiziki takibe aldı.

EVE ERKEKLER GİRİP ÇIKIYORDU

Çalışmalar neticesi ikamette fuhuş yapıldığı yönünde bir takım bilgilere ulaşan emniyet güçleri, ikamete akşam saatlerinde erkek şahısların giriş çıkış yaptığını tespit etti. Cumhuriyet savcısının talimatı ile ikamette arama yapan polis, ikamet içerisinde ev sahibi S.K. İle birlikte S.S. ve Kırgızistan uyruklu A.K., K.T. adlı 3 kadının yanı sıra evde müşteri olarak bulunan 2 erkek tespit etti.

Hakkında fuhuşa teşvik ve aracılık etmek suçundan işlem yapılan "Hasret" takma isimli S. K. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Kırgızistan uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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İhbarla ortaya çıktı... Fuhuş yapılan eve polis baskını!
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