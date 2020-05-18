İyi kalpli profesör hayatını kaybetti

İstanbul'da henüz çocuk yaştayken Şehir Hatları vapurundan düşen İtalyan kadını kurtardığı için, "Dünya İyi Kalplilik" ödülüne layık görülen ve "Harley'li profesör" olarak tanınan Emin Doğan Aydın hayatını kaybetti. Bir hafta önce nefes zorluğu ve şuur bulanıklığı şikayetiyle Avrupa Şafak Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Aydın'a yoğun bakımdaki tedavisi sürecince yapılan 4 koronavirüs testi de nefgatif çıktı. İngiltere, ABD ve Almanya'da üç ayrı dalda üniversite bitiren Prof. Aydın, bir dönem İsveç'te çalışmış ve 25 yıl sonra Türkiye'ye dönmüştü. 7 dil bilen, bilgisayar alanında yayınlanmış 24 kitabı bulunan Prof. Dr. Aydın, motosiklet tutkusunu, "Harley'li profesör" lakabıyla son nefesine kadar sürdürdü. 3 çocuk, 3 torun sahibi Prof. Aydın, 14 Şubat'ta evlendiği eşi Meral, oğlu Alp ve kızı İpek'in katıldığı sessiz törenle Beylerbeyi Küplüce'deki aile mezarlığında toprağa verildi.