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ne zaman hangi güne denk geliyor? 2020 Bugün Kandil mi, kandil ne zaman? Dini ve kandil günleri takvimi

Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan bir gün daha geldi, çattı. Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen , yine ibadetler ile geçirilecek. Eller semaya yükselecek ve bu önemli günden en verimli şekilde faydalanmak için dualar edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini kandil günleri takvimi ile Kadir gecesi ne zaman ve hangi güne denk geliyor sorusunun cevabına ayrıntıları inceleyerek ulaşabileceksiniz. Peki, Bugün kandil mi, kandil ne zaman? İşte kandil günleri takvimine göre Kadir gecesi ne zaman sorusunun cevabı!

Giriş Tarihi: 18.5.2020 10:48 Son Güncelleme: 18.5.2020 10:48 ABONE OL
Kadir Gecesi ne zaman hangi güne denk geliyor? 2020 Bugün Kandil mi, kandil ne zaman? Dini ve kandil günleri takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini ve kandil günleri takvimi ile tarihi belli olmuştu. Her yıl Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen bu önemli gece için geri sayım başladı. Kadir gecesi ne zaman ve hangi güne denk geliyor sorusunun cevabı merak konusu oldu. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan bu önemli günden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler Kandil ne zaman, bugün kandil mi ve Kadir gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor gibi sorulara dini günler takvimi ile yanıt bulabilecek. İşte 2020 Kadir gecesi tarihi!

KADİR GECESİ NE ZAMAN VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Ramazan ayında Kadir gecesinin hangi güne denk geldiği büyük merak konusu oldu. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir gecesi, yine en verimli şekilde geçirilecek.

DİYANET İLE 2020 DİNİ VE KANDİL GÜNLERİ TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı kandil günleri takvimi ile Kandil ne zaman sorusunun cevabına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

İşte 2020 Kadir gecesi tarihi;

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Kadir Gecesi ne zaman hangi güne denk geliyor? 2020 Bugün Kandil mi, kandil ne zaman? Dini ve kandil günleri takvimi
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