Üç aylar içerisinde yer alan Kadir gecesi için geri sayım başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayının 27.gecesi idrak edilen bu dini gecenin anlam ve önemi merak ediliyor. Her sene olduğu gibi bu senede bol bol ibadet ve dualarda geçecek olan gecede insanların kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır. Bu gecede yapılacak ibadetler, diğer günlerde yapılan ibadetlerden çok daha faziletlidir. Kulların affı ve duaların kabulü için her yıl Ramazan ayının 27. gecesi eda edilen Kadir gecesi nedir, anlamı ve önemi nelerdir? Kadir Gecesi'nde ne oldu?

KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 dini günler takviminde Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının 27.gecesinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi anlam ve önemiyle yoğun olarak araştırılıyor.

