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nedir, anlamı ve önemi nelerdir? Kadir Gecesi’nde ne oldu?

Müslüman aleminin en kıymetli gecelerinden biri olan anlam ve önemiyle merak ediliyor. Ramazan ayının 27. Gecesi idrak edilen mübarek günde bol bol ibadet ediliyor ve dualar okunuyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayına denk gelen bu dini günü en verimli şekilde geçirmek isteyenler ise ‘’ , anlamı ve önemi nelerdir?’’ sorusuna yanıt arıyor. Yüce Yaradan Allah-ü Teala'nın fani hayatın yolcusu olan insanlara, peygamberler vasıtasıyla son hitabı Kuran-ı Kerim, bu gece içerisinde indirildiği biliniyor. Hem dua hem ibadetle gecesini geçirecek olan vatandaşlar bugünün anlam ve önemini tam manasıyla kavramak istiyor. Peki nedir? Kadir Gecesi nedir, ne oldu?

Giriş Tarihi: 18.5.2020 11:44 ABONE OL
Kadir gecesi nedir, anlamı ve önemi nelerdir? Kadir Gecesi’nde ne oldu?

Üç aylar içerisinde yer alan için geri sayım başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayının 27.gecesi idrak edilen bu dini gecenin anlam ve önemi merak ediliyor. Her sene olduğu gibi bu senede bol bol ibadet ve dualarda geçecek olan gecede insanların kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır. Bu gecede yapılacak ibadetler, diğer günlerde yapılan ibadetlerden çok daha faziletlidir. Kulların affı ve duaların kabulü için her yıl Ramazan ayının 27. gecesi eda edilen , anlamı ve önemi nelerdir? ?

KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 dini günler takviminde Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının 27.gecesinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi anlam ve önemiyle yoğun olarak araştırılıyor.

Kadir Gecesi nedir, anlamı ve önemi nelerdir?

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Kadir gecesi nedir, anlamı ve önemi nelerdir? Kadir Gecesi’nde ne oldu?
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