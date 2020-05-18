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Kayıp çalışanı taksiciye 'Arkadaşlarım alacak' demiş

'nın Elmalı ilçesinde, ailesine 'İftara geleceğim' dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan dağıtıcısı 'ı (29) arama çalışmaları sürdü. Uğur Tayman'ın, en son kendisini gölet kenarına bırakan taksiciye "Arkadaşlarım gelip, alacak" dediği belirtildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.5.2020 15:11 ABONE OL
Kayıp PTT çalışanı taksiciye 'Arkadaşlarım alacak' demiş

Kaş'a bağlı Gömbe Mahallesi'ndeki PTT Şubesi'nde dağıtıcı olarak görev yapan Uğur Tayman, 15 Mayıs'ta Elmalı'da yaşayan ailesini arayıp, iftara geleceğini söyledikten sonra ortadan kayboldu. Tayman'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri, Tayman için arama çalışması başlattı.
Aynı gün ilçe merkezinde görülen, bir gün sonra ise bir taksicinin Pirhasanlar Mahallesi'ndeki Eşek Göleti civarında bıraktığını söylediği Uğur Tayman için gölette de dalgıçlar tarafından arama yapıldı. Ancak aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.
Uğur Tayman'ın, kendisini gölete bırakan taksiciye, "Arkadaşlarım gelip, alacak" dediği de öğrenildi. Polis taksicinin ifadesine başvururken, Uğur Tayman'ın kaybolduğu bölgede bugün de arama yapıldı. Uğur Tayman'ı arama çalışmaları sürüyor.

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Kayıp PTT çalışanı taksiciye 'Arkadaşlarım alacak' demiş
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