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Kızının gözü önünde eşini bıçaklayarak öldürdü

Giriş Tarihi: 18.5.2020 ABONE OL
Kızının gözü önünde eşini bıçaklayarak öldürdü
Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü.
Merkeze bağlı Kurşunlu köyünde yaşayan Fatma K. (44), kendisiyle aynı iş yerinde çalışan 19 yaşındaki kızıyla mesai sonrası annesinin evine gitti. Evin bulunduğu sokakta bekleyen kadının boşanma aşamasındaki eşi Aydın K, anne ile kızının önünü kesti. Çift arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın K., kızının gözü önünde eşini bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan ve nöbetçi hakimliğe sevk edilen Aydın K. tutuklandı.
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Kızının gözü önünde eşini bıçaklayarak öldürdü
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