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AÇIKLADI - Liselerde nasıl olacak? 'ndan liselerde sınıf geçme açıklaması!

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle eğitim öğretim yılına uzaktan eğitim sistemi şeklinde devam ediliyor. Hal böyle olunca milyonlarca öğrenci akıllarındaki soru işaretlerinin giderilmesi adına internet üzerinden araştırmalar yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi de nasıl olacak sorusunun yanıtı oluyor. 'ndan gelecek olan resmi açıklamaları yakından takip eden milyonlarca öğrenci ve velisi için açıklamalarında bulundu. 2019-2020 eğitim öğretim yılında liselerde sınıf geçmeyle ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı. Bakanlığın internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde, sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. 12. sınıf öğrencilerinin de birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yıl sonu başarı puanı buna göre hesaplanacak. Buna göre; liselerde , detaylar neler? Milli Eğitim Bakanlığı son dakika duyurdu!

Giriş Tarihi: 18.5.2020 15:33 Son Güncelleme: 18.5.2020 15:34 ABONE OL
MEB SON DAKİKA AÇIKLADI - Liselerde sınıf geçme nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan liselerde sınıf geçme açıklaması!

2019-2020 eğitim öğretim yılına dair detayları milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle sisteminin nasıl olacağını öğrenmek isteyenler yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyordu. Edinilen son dakika bilgisine göre; konuya dair son gelişmeleri duyurdu. Buna göre, liselerde ? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama!

LİSELERDE SINIF GEÇME NASIL OLACAK? MEB AÇIKLADI!

Liselerde sınıf geçme sisteminin nasıl olacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi.

İşte MEB açıklaması ve detayları...

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MEB SON DAKİKA AÇIKLADI - Liselerde sınıf geçme nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan liselerde sınıf geçme açıklaması!
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