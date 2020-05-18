Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları, BURADA!

MPİ’nin ( İdaresi) her hafta Pazartesi günü olduğu gibi bu hafta da On Numara oyunu çekilişini yaparak haftanın şanslı numaralarını MPİ canlı çekiliş sonucunda belli olacak. Oyunun bugün yapılacak (18 Mayıs 2020 Pazartesi) 928. hafta çekilişi için haftanın kazandıran numaralarını doğru tahmin etmek ve kazanma kazanmak için bilet dolduran şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarını merak ederek arama motorlarında açıklandı mı? şeklinde sorunun cevabını araştırmaya yoğun şekilde devam ediyor. Hazırladığımız içerikte “On Numara sonuçları” ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranına ulaşabilir, haftanın şanslı numaralarına göz atabilirsiniz. İşte 928. hafta On Numara 18 Mayıs çekiliş sonuçları ve

Giriş Tarihi: 18.5.2020 19:08 ABONE OL
On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Pazartesi günleri çekilişi yapılan On Numara oyununun 928. hafta şanslı numaraları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (bugün) yapılacak canlı çekilişle belli olacak. Büyük ikramiye kazanma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler biletlerini kontrol etmek için haftanın şanslı numaralarını merak ederek arama motorlarından On Numara sonuçları açıklandı mı? şeklinde soruyla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. On Numara 18 Mayıs çekilişi sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI (18 MAYIS 2020 PAZARTESİ)

İşte 928. Hafta On Numara çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA