Batman'da bir doğa gezgini tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender görüntülendi. Salgın nedeniyle vatandaşların eve kapanmasıyla birlikte doğa da kendini yenilemeye başladı. Nesli tükenmekte olan bazı canlı türlerine de yeni yaşam alanları oluşmaya başladı. Türkiye'de endemik bir semender türü olan sarı benekli semender, Sason ilçesindeki Mereto Dağı eteklerinde akan bir derede görüntülendi. Doğa gezgini Feridun Kartal, cep telefonuyla semenderin fotoğrafını çekti. İlk kez bölgede böyle bir canlı ile karşılaştığını belirten Kartal, "Nesli tükenme aşamasında olan bu canlıyı dere kenarında görünce heyecanlandım" dedi.