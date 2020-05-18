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Bayramda olacak mı, var mı? HABERİ: 23-24-25-26 Mayıs Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Bayramda var mı? On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna gelinmesi ile birlikte olacak mı sorusuna ilişkin son gelişmeler yakından takip edilirken detayları da peş peşe geliyor. Corona virüsü salgını nedeniyle belli tarihler ve zaman aralığında yapılan kısıtlama ile birlikte aynı zamanda kademeli olarak da normalleşme süreci başladı. 16 ilde seyahat yasağı kaldırılırken diğer illerin yasağı 19 Mayıs tarihine kadar uzatılmıştı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; 23-24-25-26 Mayıs'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 18.5.2020 09:09 Son Güncelleme: 18.5.2020 09:09 ABONE OL
Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? SON DAKİKA HABERİ: 23-24-25-26 Mayıs Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Ülkemizde corona virüsü salgınına yönelik önlem ve tedbir paketleri alınmaya devam ederken resmi tatillerde uygulanan ile birlikte son olarak 19 Mayıs'a kadar 4 gün yasak sürecek. Günlük tabloya bakıldığında olumlu yönde ilerleme görülürken kademeli olarak normalleşme sürecine de girilmiş bulunuyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası bu kısıtlamaların devam edeceği yönünde açıklamalar da yapmıştı. Hal böyle olunca; vatandaşlar bayramda var mı sorusuna yanıt ararken konu ile ilgili gelişmelerini de yakından takip ediyorlar. Buna göre; Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili son dakika detaylar...

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. En çok merak edilen konulardan bir tanesi olan bu durum nedeniyle yapılacak olan resmi açıklamalar yakından takip edilirken son dakika gelişmeleri de araştırılıyor. Buna göre; olacak mı?

İşte detaylar...

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Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? SON DAKİKA HABERİ: 23-24-25-26 Mayıs Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?
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