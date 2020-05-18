Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? SON DAKİKA HABERİ: 23-24-25-26 Mayıs Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Ülkemizde corona virüsü salgınına yönelik önlem ve tedbir paketleri alınmaya devam ederken resmi tatillerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte son olarak 19 Mayıs'a kadar 4 gün yasak sürecek. Günlük tabloya bakıldığında olumlu yönde ilerleme görülürken kademeli olarak normalleşme sürecine de girilmiş bulunuyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası bu kısıtlamaların devam edeceği yönünde açıklamalar da yapmıştı. Hal böyle olunca; vatandaşlar bayramda sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt ararken konu ile ilgili son dakika gelişmelerini de yakından takip ediyorlar. Buna göre; Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili son dakika detaylar...

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. En çok merak edilen konulardan bir tanesi olan bu durum nedeniyle yapılacak olan resmi açıklamalar yakından takip edilirken son dakika gelişmeleri de araştırılıyor. Buna göre; bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İşte detaylar...