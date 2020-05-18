Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Datça, Dalaman ve Marmaris'te hissedilen depremin şiddeti... (Son depremler)

AFAD tarafından açıklanan paylaşılan son dakika haberine göre Akdeniz'de 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi! Depremin merkez üssü Akdeniz olarak ifade edilirken deprem, Datça, Dalaman, Marmaris gibi bölgelerinde hissedildi. Son depremler listesi ile en son nerede deprem olduğunu inceleyebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dakika verisine göre depremin merkez üssünün Girit Adası olduğu ifade edildi. Depremin şiddeti de 4.9 olarak açıklandı. Derinlik bilgisi olarak da 18.7 km bilgisi verildi.

İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ!