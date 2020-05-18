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Son dakika: 'de üst üste korkutan depremler

'de 4,4 ve 5,6 büyüklüğünde iki meydana geldi. internet sitesinde yer alan bilgiye göre depremler saat 02.22 ve 03.02'de 'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşti

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.5.2020 04:51 ABONE OL
Son dakika: Akdeniz'de üst üste korkutan depremler

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.02'de Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,80 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 320 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Girit Adası yakınlarında saat 02.22'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Depremin 5,89 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 281 kilometre uzaklıkta meydana geldiği açıklanmıştı.

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Son dakika: Akdeniz'de üst üste korkutan depremler
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