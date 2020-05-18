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Son dakika haber: giriş çıkış seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek, kaldırıldı mı? Şehirler arası seyahat yasağı izni ne zaman çıkacak?

Bugün, pandemi sürecinin en kritik Kabine toplantılarından biri gerçekleştirildi. Geçen hafta yapılan kabine toplantısı sonrası 9 ilimizde daha şehirler arası seyahat yasağı kısıtlamasının kaldırıldığı açıklanmıştı. Bu açıklama sonrasında 'da giriş çıkış yasağı ne zaman kalkacak soruları vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.. Corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan bu karar ilk olarak 30 büyük şehir ve ilimizi kapsıyordu. Daha sonra kabine toplantıları sonrası kamuoyu ile paylaşılan normalleşme planı kapsamında bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırıldığı açıklamaları peş peşe geldi. Şehirler arası seyahat yasağı kararı metropol kentte yaşayan insanlar tarafından merakla bekleniyordu... Peki, ülkemizdeki en yüksek vaka sayısının bulunduğu ilimiz olan İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İşte, şehirler arası seyahat yasağı kalkan iller ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 18.5.2020 20:08 Son Güncelleme: 18.5.2020 20:10 ABONE OL
Son dakika haber: İstanbul giriş çıkış seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek, kaldırıldı mı? Şehirler arası seyahat yasağı izni ne zaman çıkacak?

Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Ülkemizde corona virüsü ile mücadele kapsamında uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması olan illerimizin bazılarında kısıtlamanın kaldırıldığı haberleri gelmeye devam ediyor. Tam bu noktada; vaka sayısının en yoğun görüldüğü ilimiz olan 'da seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Sorusu vatandaşların gündem maddeleri arasında bulunarak internet aracılığı ile yanıt arıyor. Normalleşme planı çerçevesinde bugün yapılan açıklamada 9 ilimizde daha giriş çıkış kısıtlamasının sona erdiği bildirilirken konuya ilişkin tüm son dakika gelişmeleri de takip ediliyor. Peki, İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İstanbul şehir dışı yasağı ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

İSTANBUL ŞEHİR DIŞI YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

11 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile beraber alınan kararlar doğrultusunda 9 ilimizde daha seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Sonrasında, bugün yapılan toplantı ile, yasağın ne kadar devam edeceği de açıklandı!

İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar…

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Son dakika haber: İstanbul giriş çıkış seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek, kaldırıldı mı? Şehirler arası seyahat yasağı izni ne zaman çıkacak?
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