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Son dakika: ’ta iftar yemeğinde bir araya gelen 13 kişiye bulaştı

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve hayatı durma noktasına getiren salgınına karşı ülkemizde sıkı tedbirler alındı. Her ne kadar birçok alanda kural ve kısıtlamalar getirilse de bazı vatandaşların 'sorumsuzca' davranması nedeniyle de vakalar yaşanabiliyor. Van'da taziye çadırında çok sayıda kişi birbirine korona bulaştırmış ve bu olay çok konuşulmuştu. Son dakika haberine göre; 'ta da iftar yemeğinde bir araya gelen 20 kişiden 13 kişiye koronavirüs bulaştığı öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.5.2020 17:32 Son Güncelleme: 18.5.2020 17:41 ABONE OL
Son dakika: Muş’ta iftar yemeğinde bir araya gelen 13 kişiye koronavirüs bulaştı

Bu kadarına da pes! Yetkililerin 'temastan uzak durun' çağrılarına aldırış etmeyen kişiler, bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Muş'ta 20 kişi iftar yemeğinde buluştu, 13'üne koronavirüs bulaştı.

Muş'ta bir aile tarafından düzenlenen 20 kişilik iftarda 13 kişiye korona virüs bulaştığı tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulunan Muş Valisi İlker Gündüzöz, kentte bir ailenin verdiği 20 kişilik iftar yemeğinde 13 kişiye korona virüs bulaştığının tespit edildiğini bildirdi. Virüsü kapan vatandaşların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını belirten Gündüzöz, "Salgın hala sürmektedir. Bu zorlu zamanlarda gerek normalleşme süreci, gerek Ramazan Bayramı, gerekse ısınan havalar bu hastalıkla mücadele kapsamında önümüzde dikkatli olmamızı gerektiren zorlu süreçler olarak durmaktadır." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN DIŞARIYA GEREKMEDİKÇE ÇIKMAMASI ÖNEM ARZ EDİYOR"

Vatandaşların gerekmediği müddetçe dışarı çıkmamalarını ve çıktıkları takdirde maske takmalarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, "Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın dışarıya gerekmedikçe çıkmaması, çıktığı zaman maske takması, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi, gerek Ramazan Ayı'nda gerekse Ramazan Bayramı'nda hiçbir şekilde misafir ağırlamaması ve misafirliğe gitmemesi önem arz etmektedir.
Bu hastalığa karşı mücadelede tek bir kişinin dikkatli olması yeterli olmayacaktır; herkesin bu kurallara uyması virüsün toplumdan süzülmesi için önemlidir. Unutmayalım ki; dikkatsiz davranan tek bir kişi bu hastalığı onlarca kişiye bulaştırarak bu sürecin uzamasına sebep olacaktır. Herkesin bu kurallara hem ailesi hem sevdikleri için uymasını önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Muş’ta iftar yemeğinde bir araya gelen 13 kişiye koronavirüs bulaştı
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