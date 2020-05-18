Süper Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango 18 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama ve MPİ sıralı tam liste BURADA…

MPİ (Milli Piyango İdaresi) tarafından yürürlüğe konulan, her gün oynanabilme özelliği bulunan ve belirli sayıda bileti olan "Süper Piyango sonuçları" 18 Mayıs 2020 Pazartesi (bugün) çekilişi için bilet satın alan şans oyunu severler tarafından kazandıran numaralar merak ediliyor. Bu bağlamda büyük ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek için şanslı numaralara ulaşmak isteyen şans oyunu severler arama motorlarında yoğun şekilde Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuna yoğun şekilde araştırmalar yaparak yanıt aramaya devam ediyor. Hazırladığımız içerikte MPİ Süper Piyango 18 Mayıs çekilişi sonuçları, bilet sorgulama ve MPİ sıralı tam liste ile ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI (18 MAYIS 2020 PAZARTESİ)

İşte günün şanslı numaraları…