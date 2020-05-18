THY’nin 19 Mayıs hatıra biletlerine rekor ilgi

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak TK1919 sefer sayısı ile gerçekleştireceği uçuş için hazırladığı hatıra biletler büyük ilgi görüyor. İki günde 2.5 milyonun üzerinde hatıra bileti oluşturuldu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Bu uçakta tüm Türkiye'ye yer var. Siz de http://tarihiyolculuk. com'dan hatıra biletinizi alın 19 Mayıs'ı hep birlikte kutlayalım"dedi. Uçağın pilotluğunu THY'nin en genç kaptan pilotu Selin Sevimli ile ikinci pilot Zafer Doğukan Demir yapacak.