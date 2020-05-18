18-19 Mayıs bugün marketler açık olacak mı? Bugün ve yarın Bakkal, kasap, manav ve marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte çalışma saatleri!

Yarın marketler açık mı? Cuma günü itibarıyla uygulanmaya başlanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının iki gününü geride bırakırken hafta sonu marketlerin hizmet vermediği biliniyordu. Ancak yayınlanan genelge kapsamında 18-19 Mayıs tarihlerinde belirli saat aralıklarında vatandaşlar ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara giderek ihtiyaçlarını giderebilecek. Buna göre; binlerce vatandaş akşam saatlerinden itibaren Yarın bakkallar açık mı, saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Soruları internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgedeki tüm detayları sizler için haberimizde derledik. Peki, yarın marketler açık mı? Bakkallar ve marketler saat kaçta açık olacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

18-19 MAYIS YARIN MARKETLER KAÇTA AÇILACAK, KAÇTA KAPANACAK?

Yayınlanan genelgeye göre; Marketlerin çalışma saatleriyle ilgili olan bölümde 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde market, bakkal, manav ve kasapların açık olacağı saat aralıkları yer alıyor. Buna göre; vatandaşlar ikamet ettikleri adreslere en yakın olan iş yerlerinden ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Peki, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri…