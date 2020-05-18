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Haberler Yaşam Haberleri 18-19 Mayıs bugün marketler açık olacak mı? Bugün ve yarın Bakkal, kasap, manav ve marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte çalışma saatleri!

bugün marketler açık olacak mı? Bugün ve yarın Bakkal, kasap, manav ve marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte çalışma saatleri!

bugün marketler açık mı, kapalı mı? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi ile beraber en çok merak edilen konu yarın marketler açık mı, saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Sorusu oldu. Bazı temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bakkal ve marketlere gitmesi gereken vatandaşlar Bakanlık tarafından yayınlanan genelgedeki 18-19 Mayıs araştırma konusu haline geldi. Hafta sonu kısıtlama nedeniyle kapalı olan işyerleri Pazartesi ve Salı günleri belirlenen saatlerde hizmet verebilecek. Buna göre; zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla vatandaşlar ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. Peki, Yarın bakkallar ve marketler açık mı, kapalı mı? 18-19 Mayıs yarın marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 18.5.2020 07:59 Son Güncelleme: 18.5.2020 08:00 ABONE OL
18-19 Mayıs bugün marketler açık olacak mı? Bugün ve yarın Bakkal, kasap, manav ve marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte çalışma saatleri!

Yarın marketler açık mı? Cuma günü itibarıyla uygulanmaya başlanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının iki gününü geride bırakırken hafta sonu marketlerin hizmet vermediği biliniyordu. Ancak yayınlanan genelge kapsamında tarihlerinde belirli saat aralıklarında vatandaşlar ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara giderek ihtiyaçlarını giderebilecek. Buna göre; binlerce vatandaş akşam saatlerinden itibaren Yarın bakkallar açık mı, saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Soruları internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgedeki tüm detayları sizler için haberimizde derledik. Peki, yarın marketler açık mı? Bakkallar ve marketler saat kaçta açık olacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

18-19 MAYIS YARIN MARKETLER KAÇTA AÇILACAK, KAÇTA KAPANACAK?

Yayınlanan genelgeye göre; Marketlerin çalışma saatleriyle ilgili olan bölümde 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde market, bakkal, manav ve kasapların açık olacağı saat aralıkları yer alıyor. Buna göre; vatandaşlar ikamet ettikleri adreslere en yakın olan iş yerlerinden ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Peki, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri…

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18-19 Mayıs bugün marketler açık olacak mı? Bugün ve yarın Bakkal, kasap, manav ve marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte çalışma saatleri!
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