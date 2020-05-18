Zipline nedir? Acun Ilıcalı’nın açıkladığı Survivor’ın yeni ödülü zipline ne demek?

Survivor yarışma programı yakından takip edilirken özellikle ödül oyununda kazanılan ödüller programı izleyenler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, ödül oyununun zipline adlı ekstrem spor olduğunu açıkladı. Heyecan ve macera severler için kaçınılmaz bir fırsat olan bu ödül oyununu kazanan takım bu güzel ödülün de sahibi olacak. Acun Ilıcalı ödülü açıkladıktan sonra vatandaşlar zipline nedir, ne demektir araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor'ın yeni ödülü zipline ne demek?

ZİPLİNE NEDİR, NE DEMEKTİR?

Zipline, yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek (koşum, harness,) kendi ağırlığınızla ve yerçekimi yardımıyla kayma aktivitesine denir.

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