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? ’nın açıkladığı Survivor’ın yeni ödülü ?

Survivor Ünlüler Gönüllüler tüm hızıyla devam ederken programın yapımcısı ve sunucusu 'nın verdiği ödüller sosyal medyada gündem oldu. Özellikle dünkü ödül oyunu ile birlikte kazanan takım zipline ödülü ile karşı karşıya gelecek. Hal böyle olunca; programı yakından takip edenler , ne demektir araştırması yapmaya başladılar. Kelime anlamı olarak; yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek (koşum, harness,) kendi ağırlığınızla ve yerçekimi yardımıyla kayma aktivitesi anlamına gelen Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor'ın yeni ödülü ?

Giriş Tarihi: 18.5.2020 12:20 ABONE OL
Zipline nedir? Acun Ilıcalı’nın açıkladığı Survivor’ın yeni ödülü zipline ne demek?

Survivor yarışma programı yakından takip edilirken özellikle ödül oyununda kazanılan ödüller programı izleyenler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Programın yapımcısı ve sunucusu , ödül oyununun zipline adlı ekstrem spor olduğunu açıkladı. Heyecan ve macera severler için kaçınılmaz bir fırsat olan bu ödül oyununu kazanan takım bu güzel ödülün de sahibi olacak. Acun Ilıcalı ödülü açıkladıktan sonra vatandaşlar , ne demektir araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor'ın yeni ödülü ?

ZİPLİNE NEDİR, NE DEMEKTİR?

Zipline, yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek (koşum, harness,) kendi ağırlığınızla ve yerçekimi yardımıyla kayma aktivitesine denir.

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Zipline nedir? Acun Ilıcalı’nın açıkladığı Survivor’ın yeni ödülü zipline ne demek?
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