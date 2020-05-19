19 Mayıs 1919’da ne oldu, tarihimizde önemi nedir? Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilan edilen 19 Mayıs'ın anlam ve önemi nedir?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşıyor. Bu kıymetli gün bu yıl meydanlarda kutlanamayacak; ancak evlerimizde ve yüreklerimizde coşkusu yaşanacak. Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilen 19 Mayıs, uzun yıllardır milli bir bayram olarak da kutlanıyor. Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesinde en önemli dönüm noktalarından olan 19 Mayıs'ın önemi de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu noktada, 19 Mayıs 1919'da ne oldu ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anlam ve önemi nedir sorularının yanıtı arayanlar doğru yerdeler. İşte, 19 Mayıs'ın tarihçesi...

19 MAYIS'IN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.

19 MAYIS TARİHÇESİ

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe'li yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.