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’da 6 kişiyi yaraladığı öne sürülen 3 kişi yakalandı

’da 'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 kişi yakalandı. Kavganın sosyal medyada bir fotoğrafa yapılan yorum yüzünden çıktığı öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.5.2020 23:25 ABONE OL
Adana’da 6 kişiyi yaraladığı öne sürülen 3 kişi yakalandı
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Pınar Mahallesi'nde 11 Mayıs Pazartesi günü akraba oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan ve 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili H.T. ve kuzeni M.C.T'yi takibe aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın zanlıları H.T ve M.C.T. ile kaçmalarına yardım eden C.A'yı kovalamaca sonucunda Yeşilyurt Mahallesi'nde akşam saatlerinde yakaladı. Akrabalar arasında çıkan kavganın sosyal medyada bir fotoğrafa yapılan yorum nedeniyle olduğu öğrenildi. Zanlıların emniyetteki sorguları devam ediyor.
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Adana’da 6 kişiyi yaraladığı öne sürülen 3 kişi yakalandı
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