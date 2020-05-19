Aile dramı

Olay, önceki akşam Beykoz'da Çamlıbahçe Mahallesi Tahmaz Sokak'ta meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan Şeha Uludağ(50) ile Yılmaz Karadağ arasında silahlı arbede yaşandı. Kavganın yaşandığı noktaya bir süre sonra Gül Karadağ da geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Şeha Uludağ'ın kocasına tüfeğini doğrulttuğunu gören Gül Karadağ araya girmek istedi. O sırada tüfek ateş aldı. Uludağ'ın silahından çıkan mermiyle yere yığılan kadın hayatını kaybetti. Uludağ olay yerinden kaçtı. Almanya Hamburg doğumlu ev hanımı Gül Karadağ'ın cenazesi Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, belediyede temizlik işçisi olan Yılmaz Karadağ ise eşini kaybetmenin acısını yaşadı.Beykoz Asayiş Büro Amirliği ve Gayrettepe Cinayet Masası ekipleri kaçan katil zanlısının peşine düştü. Şeha Uludağ, saklandığı adreste yanında silahıyla birlikte gece saatlerinde gözaltına alındı. Uludağ ifadesinde ölen kadınla 4 yıldır gönül ilişkisi yaşadığını, 10 gün önce kocasının evlerinin önünde kendilerini görmesi üzerine tartıştıklarını, cinayet günü yine birlikte yakalanmaları nedeniyle kavga çıktığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.