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Aile dramı

İstanbul Beykoz’da , yaşadıkları mahallede eşiyle kavgaya tutuşan ’ın silahından çıkan kurşunla vuruldu. Görgü tanıklarının ‘Eşini korumak için önüne geçmişti’ dediği Karadağ hastanede hayatını kaybetti

Furkan KARA Yaşam
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 19.5.2020 ABONE OL
Aile dramı
Olay, önceki akşam Beykoz'da Çamlıbahçe Mahallesi Tahmaz Sokak'ta meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan Şeha Uludağ(50) ile Yılmaz Karadağ arasında silahlı arbede yaşandı. Kavganın yaşandığı noktaya bir süre sonra Gül Karadağ da geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Şeha Uludağ'ın kocasına tüfeğini doğrulttuğunu gören Gül Karadağ araya girmek istedi. O sırada tüfek ateş aldı. Uludağ'ın silahından çıkan mermiyle yere yığılan kadın hayatını kaybetti. Uludağ olay yerinden kaçtı. Almanya Hamburg doğumlu ev hanımı Gül Karadağ'ın cenazesi Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, belediyede temizlik işçisi olan Yılmaz Karadağ ise eşini kaybetmenin acısını yaşadı.



GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI
Beykoz Asayiş Büro Amirliği ve Gayrettepe Cinayet Masası ekipleri kaçan katil zanlısının peşine düştü. Şeha Uludağ, saklandığı adreste yanında silahıyla birlikte gece saatlerinde gözaltına alındı. Uludağ ifadesinde ölen kadınla 4 yıldır gönül ilişkisi yaşadığını, 10 gün önce kocasının evlerinin önünde kendilerini görmesi üzerine tartıştıklarını, cinayet günü yine birlikte yakalanmaları nedeniyle kavga çıktığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Aile dramı
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