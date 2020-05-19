Allahümme inneke afüvvün duası! Peygamber efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dua

Bir ömre bedel olan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek. İslam alemi için kutsal olan bu gece dualar okunarak eller semaya yükselecek. Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler bin yıla eşdeğerdir. Peygamber efendimiz de Kadir duası olarak duayı Kadir Gecesi'nde okurdu. İşte, Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi okuduğu dua...

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KADİR GECESİ OKUDUĞU DUA

Hazreti Muhammed Kadir Gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber efendimizin Kadir Gecesi şu duayı okurdu;

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:

-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

Kadir Gecesi ile ilgili hadisler! Peygamber efendimizin Kadir Gecesi ile ilgili sözleri