Bayram namazı saat kaçta kılınacak, evde kılınır mı? Diyanet İşleri ile 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri

Ramazan Bayramı'na girmemize sayılı günler kala milyonlarca Müslüman, bayram namazı saatleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı'nın ilk gününde her yıl milyonlarca Müslüman camilere akın ediyor ve namaz ibadetlerini yerine getiriyor. Bu yıl corona virüsü nedeniyle camilerin kapalı olması vatandaşların Bayram namazı camide kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ele alınan konu ile ilgili son sözü Ali Erbaş söyledi. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri ile 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri...

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Bayram namazının kılınmasının da şu an için mümkün görünmediğini dile getiren Ali Erbaş, "O saatte Müslümanların tezekkür, tefekkür etmelerini, hem kendileri hem aileleri hem İslam âlemi hem de bütün insanlık için dua ederek bayram namazı anını eda etmelerini tavsiye ediyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi akraba ziyaretleri yapamayacağız ama telefonlarla dijital ortamlarla mutlaka akrabalarımızla bayramlaşalım. Bayramın güzelliğini yaşayalım" diye konuştu.