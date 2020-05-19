Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bayram namazı saat kaçta kılınacak, evde kılınır mı? Diyanet İşleri ile 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri

Bayram namazı saat kaçta kılınacak, evde kılınır mı? ile 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namazı saatleri

Mübarek Ramazan ayının sonlarına doğru gelinirken, heyecanı milyonlarca Müslümanı sarmış durumda bulunuyor. Bilindiği üzere, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, her yıl milyonlarca Müslüman camilere akın ediyor ve namaz ibadetlerini cemaat eşliğinde yerine getiriyor. Bu noktada corona virüs nedeniyle, henüz camilerin açılma kararı verilmedi. Durum böyle olunca da milyonlarca vatandaş bayram namazı evde kılınır mı? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Haberimizin içerisinden, ‘Bayram namazı saat kaçta kılınacak? ile 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve ’ bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 19.5.2020 08:14 Son Güncelleme: 19.5.2020 08:14 ABONE OL
Bayram namazı saat kaçta kılınacak, evde kılınır mı? Diyanet İşleri ile 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri

Ramazan Bayramı'na girmemize sayılı günler kala milyonlarca Müslüman, bayram namazı saatleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı'nın ilk gününde her yıl milyonlarca Müslüman camilere akın ediyor ve namaz ibadetlerini yerine getiriyor. Bu yıl corona virüsü nedeniyle camilerin kapalı olması vatandaşların Bayram namazı camide kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ele alınan konu ile ilgili son sözü Ali Erbaş söyledi. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri ile 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri...

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Bayram namazının kılınmasının da şu an için mümkün görünmediğini dile getiren Ali Erbaş, "O saatte Müslümanların tezekkür, tefekkür etmelerini, hem kendileri hem aileleri hem İslam âlemi hem de bütün insanlık için dua ederek bayram namazı anını eda etmelerini tavsiye ediyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi akraba ziyaretleri yapamayacağız ama telefonlarla dijital ortamlarla mutlaka akrabalarımızla bayramlaşalım. Bayramın güzelliğini yaşayalım" diye konuştu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram namazı saat kaçta kılınacak, evde kılınır mı? Diyanet İşleri ile 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA