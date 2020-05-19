19 Mayıs bugün bakkallar ve marketler açık mı kapalı mı olacak? 19 Mayıs BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri 2020!

Sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının son günü olan bugün yani 19 Mayıs'ta market çalışma saatleri sabah saatlerinden itibaren araştırılır hale geldi. Dışarı çıkma kısıtlaması nedeniyle marketlerin açık mı kapalı mı olduğunu merak edenler evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve eksiklerini gidermek amacıyla market çalışma saatlerini merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; market çalışma saatleri değişti. Buna göre; bugün bakkallar ve marketler açık mı kapalı mı? Marketler bugün açık mı? 19 Mayıs BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

19 MAYIS BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

19 Mayıs bugün marketler açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; market çalışma saatlerinde değişiklikler meydana geldi. Buna göre; sokağa çıkma yasağında BİM, A101, Migros ve ŞOK marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler bugün açık mı?

İşte yanıtı!