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Haberler Yaşam Haberleri 19 Mayıs bugün bakkallar ve marketler açık mı kapalı mı olacak? 19 Mayıs BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri 2020!

19 Mayıs kapalı mı olacak? 19 Mayıs , , , Migros , kaçta kapanıyor? 2020!

Ülkemizde corona virüsü önlem ve tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 16,17,18 ve 19 Mayıs günlerini kapsayan kısıtlama ile birlikte pek çok sorunun yanıtı araştırılır hale geldi. 15 ilde yaşanan dışarı çıkma kısıtlamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; market çalışma saatlerinde değişiklikler meydana geldi. Bu bağlamda; yeni araştırılmaya başlandı. Buna göre; ? kapalı mı olacak? Sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs , , , Migros , kaçta kapanıyor? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 19.5.2020 08:10 Son Güncelleme: 19.5.2020 08:10 ABONE OL
19 Mayıs bugün bakkallar ve marketler açık mı kapalı mı olacak? 19 Mayıs BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri 2020!

Sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının son günü olan bugün yani 19 Mayıs'ta sabah saatlerinden itibaren araştırılır hale geldi. Dışarı çıkma kısıtlaması nedeniyle marketlerin açık mı kapalı mı olduğunu merak edenler evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve eksiklerini gidermek amacıyla market çalışma saatlerini merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; market çalışma saatleri değişti. Buna göre; kapalı mı? ? 19 Mayıs , , , Migros , kaçta kapanıyor?

19 MAYIS BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

19 Mayıs kapalı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; market çalışma saatlerinde değişiklikler meydana geldi. Buna göre; sokağa çıkma yasağında BİM, A101, Migros ve ŞOK marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler bugün açık mı?

İşte yanıtı!

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19 Mayıs bugün bakkallar ve marketler açık mı kapalı mı olacak? 19 Mayıs BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri 2020!
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