Bugün marketler açık mı? 20 Mayıs BİM, ŞOK, A101, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Market çalışma saatleri

Türkiye'de 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle birlikte vatandaşlar'' bugün marketler açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında market çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Yayınlanan genelge doğrultusunda kalabalık ortamlarda mesafenin önüne geçilmiş ve temas en aza indirilmişti. 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü sabahın ilk ışıklarında gıda, temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler BİM, ŞOK, A101, Migros gibi büyük market zincirlerinin de açık olup olmadığa internetten bakıyor. Peki bugün marketler açık mı? 20 Mayıs BİM, ŞOK, A101, Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Market açılış ve kapanış saatleri

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından market çalışma saatleri düzenlendi. Koronavirüsüyle mücadele kapsamında 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa kısıtlama yasağında marketler 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterdi. Peki bugün marketler açık mı, kapalı mı? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte konuya dair güncel bilgiler…