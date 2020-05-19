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Bugün Bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Bugün bankalar, ve kargolar çalışacak mı, açık mı olacak?

Gençlik ve Spor Bayramı gerekçesiyle 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününü bitirirken vatandaşlar 19 Mayıs bugün bankalar açık mı, kargolar çalışıyor mu? Gibi birçok soruya internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere kısıtlama kapsamında yarın belirli saatlerde marketlerin hizmet verebilmesine izin verilecek. Buna göre; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında konuyla ilgili tüm detaylar kamuoyuna duyurulurken yarın kargolar, ve Bankalar açık mı, kapalı mı? sorusu belirli işlemler yapması gereken vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız haberimizde tüm detayları bu başlık altında topladık. Peki, 19 Mayıs bugün bankalar açık mı, kapalı mı? PTT ve Kargolar çalışıyor mu? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 19.5.2020 07:14 Son Güncelleme: 19.5.2020 07:14 ABONE OL
Bugün Bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Bugün bankalar, PTT ve kargolar çalışacak mı, açık mı olacak?

Dört gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı devam ederken hafta içinin gelmesiyle beraber ilgili kurumlarda bazı işlemleri olan vatandaşlar 18 Mayıs Bugün ve yarın bankalar açık mı, ve kargolar çalışacak mı? sorularına internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere; kısıtlamayla ilgili tüm detayları içeren genelge İçişleri Bakanlığı tarafınca geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve tüm detaylar kamuoyuna duyurulmuştu. Bu durum sonrası; yarın belirli saat aralıklarında marketlerin hizmet vereceği bilgisi verilirken vatandaşlar diğer kurumların hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Peki, 18 Mayıs'ta bugün ve yarın Bankalar açık mı, PTT ve kargolar çalışacak mı? İşte konuya dair tüm detaylar…

18-19 MAYIS BUGÜN VE YARIN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? PTT VE KARGOLAR ÇALIŞACAK MI – DAĞITIM YAPACAK MI?

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında vatandaşlara tüm detayları bir bir açıklarken öte yandan pazartesi ve Salı günleri kısıtlama dahilindeki illerde yaşayan kişiler bugün bankalar, ptt ve kargolar açık mı, çalışacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

İşte konuya dair detaylar…

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Bugün Bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Bugün bankalar, PTT ve kargolar çalışacak mı, açık mı olacak?
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